Semaine d’Information de la Santé Mentale Rochefort
Semaine d’Information de la Santé Mentale Rochefort samedi 11 octobre 2025.
Semaine d’Information de la Santé Mentale
Palais des Congrès, Clos Lapérouse, avenue La Fayette Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-11
Semaine d’Information de la Santé Mentale
.
Palais des Congrès, Clos Lapérouse, avenue La Fayette Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine coordination@cpts-rochefort-ocean.fr
English : Mental Health Awareness Week
Mental Health Awareness Week
German : Woche der psychischen Gesundheit
Woche der psychischen Gesundheit
Italiano :
Settimana di informazione sulla salute mentale
Espanol :
Semana de información sobre salud mental
L’événement Semaine d’Information de la Santé Mentale Rochefort a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan