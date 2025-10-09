SEMAINE DU BATIMENT Agence FALAISE Falaise

SEMAINE DU BATIMENT Agence FALAISE Falaise jeudi 9 octobre 2025.

SEMAINE DU BATIMENT Jeudi 9 octobre, 09h00 Agence FALAISE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T09:00 – 2025-10-09T12:00

Fin : 2025-10-09T09:00 – 2025-10-09T12:00

Dans le cadre de la semaine du bâtiment, nous vous proposons de découvrir différents métiers et filières de formations . Des jeux sous forme de quizz QCM ludiques vous seront proposés. Différents intervenants seront présents avec lesquels vous pourrez échanger et poser vos questions. Des vidéos seront diffusées pendant toute la durée de l’évènement. Seront présents : – CONSTRUCTYS (OPCO bâtiment) – Ecole de travaux public et la Fédération nationale des TP – GEIQ BTP – Entreprise MASSELIN

L’évènement aura lieu au sein de l’agence FRANCE TRAVAIL à FALAISE. Les différents intervenants seront à votre disposition dans l’espace l’accueil où vous pourrez les rencontrer pour découvrir les différents métiers, pour conforter votre projet, pour évoluer ou vous reconvertir ou tout simplement par curiosité.

Agence FALAISE 14700 Falaise Falaise 14700 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/486149 »}]

Dans le cadre de la semaine du bâtiment, nous vous proposons de découvrir différents métiers et filières de formations . Des jeux sous forme de quizz QCM ludiques vous seront proposés. Différents … Réunion d’information 1 jeune 1 solution