Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Semaine du bonheur Le chai Bonnat

Semaine du bonheur

Semaine du bonheur Le chai Bonnat mardi 17 mars 2026.

Semaine du bonheur

Le chai 22 Rue grande Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-17

Semaine du bonheur
17 au 20 Mars
Animations variées sur le thème du bonheur
Au chai
Gratuit
Renseignements et inscriptions
05.87.56.01.76

–> Le chai   .

Le chai 22 Rue grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76  lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

English : Semaine du bonheur

German : Semaine du bonheur

Italiano :

Espanol : Semaine du bonheur

L’événement Semaine du bonheur Bonnat a été mis à jour le 2025-10-31 par Portes de la Creuse en Marche