Semaine du BTP au Féminin : Ensemble pour une Insertion Réussie ! Agence RENNES OUEST Vezin-le-Coquet Lundi 13 octobre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information collective dédiée aux demandeuses d’emploi bénéficiaires du RSA. Cet événement, présenté par la structure Étude & Chantier, vise à …

Nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information collective dédiée aux demandeuses d’emploi bénéficiaires du RSA. Cet événement, présenté par la structure Étude & Chantier, vise à illuminer les possibilités offertes par le l’insertion par l’activité économique , l’accompagnement possible sur votre parcours vers l’emploi et une reprise adapté et progressive du travail sur des petites travaux BTP . Au programme : 1.Présentation de l’IAE et des Chantiers d’Insertion : Découvrez la structure Étude & Chantier et son rôle dans l’insertion par l’activité économique et introduction aux chantiers d’insertion, avec un focus sur les projets en travaux publics et BTP : placo, petite maçonnerie, travaux publics. 2. Leur accompagnement vers l’emploi 3. Echange sur la présentation , vos attentes . Une possible visite de chantier pourra être envisagé pour vous montrer

Rendez vous le 13 Octobre 2025 à 13h30 Chez Etudes & Chantiers All. de l’Enclos, 35132 Vezin-le-Coquet

Début : 2025-10-13T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-13T16:30:00.000+02:00

Agence RENNES OUEST 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine