Semaine du cerveau à l’Alcazar Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Semaine du cerveau à l’Alcazar

Du mardi 17 au samedi 21 mars 2026.

Voir détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-21

2026-03-17

Mon cerveau, mon corps et moi penser, bouger, s’adapterEnfants

Nouvelle édition de la Semaine du Cerveau.



Mon cerveau, mon corps et moi penser, bouger, s’adapter

La Semaine du Cerveau aura lieu du 16 au 22 mars 2026.



Pendant toute cette semaine, le grand public pourra aller à la rencontre des acteurs et actrices de la recherche pour apprendre à mieux connaître le cerveau et s’informer sur l’actualité de la recherche.



La Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences. En complément, les bibliothèques proposent des actions culturelles pour la jeunesse.



► CONFÉRENCES



Être un corps comment les sens construisent le soi ?

MARDI 17 MARS À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Notre cerveau façonne sans cesse le sentiment d’être un corps. Que se passe-t-il lorsqu’il s’emmêle ? Une plongée au coeur des neurosciences du soi incarné.

Avec Christophe Lopez, directeur de Recherche CNRS.



Le cerveau, le corps et le monde un trio inséparable

MERCREDI 18 MARS À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Notre cerveau se construit par un dialogue constant avec le corps et l’environnement. Nous verrons ici comment intestin, activité physique et mode de vie influencent notre santé mentale et nos fonctions cognitives.

Par Marie-Hélène Canu, professeure de neurosciences à l’Université de Lille.



Mon avatar un moi virtuel qui influence mes décisions

JEUDI 19 MARS À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Un avatar est une version numérique de nous-mêmes. En nous y identifiant, dans les jeux ou interactions virtuelles, il influence nos émotions, nos comportements et nos décisions, souvent sans que nous en ayons conscience.

Par Charlotte Roy.



► ÉVÉNEMENTS



Le cerveau attentif

VENDREDI 20 MARS À 18H > Alcazar, salle de conférence

L’attention détermine notre perception du monde en permettant au cerveau de sélectionner les informations importantes. Elle est aujourd’hui mise à rude épreuve dans notre monde hyper connecté.

Par Jean-Philippe Lachaux, directeur de Recherche Inserm.



Plongez-avec nous dans les conditions extrêmes

SAMEDI 21 MARS À 18H > Alcazar, salle de conférence

Le souffle, vital, limite l’apnée et la plongée. Les apnéistes maîtrisent leur corps-cerveau via des techniques d’adaptation, tandis que les plongeurs gèrent gaz et pression. Décryptage des pratiques et dangers de ces défis.

Avec Nicolas Vallée, Christian Gestreau, Nathalie Lorenzo, Olivier Coq.



► JEUNESSE



Le labo des minots

MERCREDI 18 MARS À 14H > Alcazar, auditorium

Étude du langage et des interactions sociales de la naissance jusqu’à l’adolescence.

Espace du Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences dédié au développement cognitif des enfants.



Saveurs savantes

MERCREDI 18 MARS À 14H30 > Saint-André, salle du 3e étage

Grâce à des jeux et expériences scientifiques, les participants aborderont les notions liées à notre alimentation. Comment fonctionne notre système digestif ? De quoi ont besoin nos organes ? Quel impact de l’alimentation sur le monde ?

De 8 à 12 ans. Sur inscription 04 13 94 82 00.

Animé par Les Petits Débrouillards



Ciné-jeune

MERCREDI 18 MARS À 16H > Alcazar, auditorium

Film d’animation à partir de 7 ans, 1h35. Une jeune fille va être traversée par diverses émotions suite à des changements dans sa vie…

De 6 à 10 ans.



Addiction

SAMEDI 21 MARS À 14H ET 16H > Alcazar, salle du conte

Les Petits Débrouillards vous invitent à explorer votre cerveau à travers jeux, expériences et maquettes interactives !

À partir de 10 ans. Sur inscription jeunesse.alcazar@marseille.fr

Animé par Les Petits Débrouillards .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

My brain, my body and me: thinking, moving, adapting

