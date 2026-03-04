Semaine du cerveau « Des images plein la tête », Musée des Augustins, Toulouse

Semaine du cerveau « Des images plein la tête » Dimanche 22 mars, 10h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T10:30:00+01:00 – 2026-03-22T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:30:00+01:00 – 2026-03-22T11:30:00+01:00

Aurélie Fourment, designer, praticienne en approche neuro cognitive et comportementale vous entrainera dans une déambulation au coeur de nos images mentales à travers les œuvres du musée.

> Durée : 1h

> Tarif : 9€ tarif plein / 5€ tarif jeunes et étudiants / 5€ tarif réduit PSH, minimas sociaux, Amis du musée

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229562035644 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

