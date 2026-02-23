Semaine du Cerveau en Haute-Vienne UEROS Limoges

Semaine du Cerveau en Haute-Vienne

UEROS 12 Avenue de Naugeat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 09:15:00

fin : 2026-03-19 12:00:00

Date(s) :

2026-03-19

La Semaine du Cerveau prend place dans la cité limougeaude. Cet événement d’envergure régionale, nationale et internationale propose des conférences, débats, spectacles et rencontres avec des chercheurs pour explorer les mystères du cerveau et les avancées en neurosciences.

L’Unité d’Évaluation, de Ré-entrainement et d’Orientation Socioprofessionnelle UEROS vous ouvre ses portes et vous invite à participer à des ateliers accessibles à tous pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau ! Vous pourrez participer à un Trivial Pursuit des fonctions cognitives, découvrir la carte neuropsychologique du cerveau (mémoire, attention, perception, langage) et des ateliers brainballs (motricité, coordination…).

Uniquement sur réservation auprès du UEROS. .

UEROS 12 Avenue de Naugeat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 11 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine du Cerveau en Haute-Vienne

L’événement Semaine du Cerveau en Haute-Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Limoges Métropole