Semaine du Cerveau NeuroSpin et NeuroPSI 2026, Institut des Neursciences Paris-Saclay, CEA de Saclay, Saclay

Semaine du Cerveau NeuroSpin et NeuroPSI 2026 16 – 20 mars Institut des Neursciences Paris-Saclay, CEA de Saclay Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T13:00:00+01:00 – 2026-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T13:00:00+01:00 – 2026-03-20T14:30:00+01:00

Pour la troisième année consécutive, la Semaine du cerveau 2025 est organisée conjointement par NeuroSpin (CEA/Joliot) et par l’institut CNRS des Neurosciences Paris‑Saclay, NeuroPSI. Elle se déroulera en présentiel à NeuroPSI (salle Albe-Fessard et hall) et à NeuroSpin (amphithéâtre et showroom).

Avec des conférences, des animations et des visites des deux installations, elle vous réserve un programme passionnant, dédié aux dernières avancées sur l’exploration du cerveau.

Imagerie cérébrale et IA : un espoir pour la prise en charge des bébés prématurés ? Jessica Dubois, Directrice de recherche, Inserm, NeuroSpin et Jean-François Mangin, Directeur de recherche CEA, NeuroSpin.

Quels sont les mécanismes de notre cerveau qui nous poussent à faire certains choix ? Sylvie Granon, Professeure Université Paris-Saclay, NeuroPSI.

La symphonie des sens : comment votre cerveau fabrique votre réalité ? Guy Bouvier, Chargé de recherche CNRS, NeuroPSI.

Quand le cerveau du nouveau-né manque d’oxygène : de la pathologie à la thérapie. Aloïse Mabondzo, Directeur de recherche CEA, Institut Joliot.

Thérapie génique : un espoir pour les maladies du cerveau ? Cyrille Vaillend, Directeur de recherche CNRS, NeuroPSI.

