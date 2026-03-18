Semaine du Cerveau Révélations sur l’évolution du cerveau humain

Route de Saint-Michel La Chapelle-aux-Saints Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Comment étudier ce qui a déjà disparu ?

Depuis 150 ans, les paléoanthropologues cherchent à étudier le cerveau des humains préhistoriques en interprétant les marques laissées sur la surface interne du crâne. La première clé de lecture de ces empreintes vient d’être proposée, ce qui nous permet enfin d’observer les limites des parties du cerveau chez nos ancêtres. Ces données objectives modifient profondément nos connaissances sur l’évolution du cerveau humain

Conférence d’Antoine Balzeau, paléoanthropologue, directeur de recherche CNRS .

Route de Saint-Michel La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 18 00

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English : Semaine du Cerveau Révélations sur l’évolution du cerveau humain

L’événement Semaine du Cerveau Révélations sur l’évolution du cerveau humain La Chapelle-aux-Saints a été mis à jour le 2026-03-14 par Corrèze Tourisme