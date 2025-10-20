Semaine du chaource à la Table d’Othe Paisy-Cosdon
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre PAISY-COSDON Semaine du chaource à la Table d’Othe.
Menu unique à 29,80€
Entrée vol au vent au chaource, poulet fumé maison , champignons
Plat Jambon de cochon de lait à la crème de chaource avec un gratin dauphinois et légumes de saison
Fromage Chaource, Val d’Armance, Langres avec salade
Dessert à choisir dans la carte bistro
Réservations +33 (0)3 25 40 92 58 29.8 .
21 Terre de Villemaur Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 92 58
