Semaine du chaource à la Table d’Othe Paisy-Cosdon

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre PAISY-COSDON Semaine du chaource à la Table d’Othe.

Menu unique à 29,80€

Entrée vol au vent au chaource, poulet fumé maison , champignons

Plat Jambon de cochon de lait à la crème de chaource avec un gratin dauphinois et légumes de saison

Fromage Chaource, Val d’Armance, Langres avec salade

Dessert à choisir dans la carte bistro

Réservations +33 (0)3 25 40 92 58 29.8 .

21 Terre de Villemaur Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 92 58

