Semaine du chien Puits de Siège Longwy

Semaine du chien

Puits de Siège Place Darche Longwy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 17:30:00

2025-10-01

Dans le cadre du label Toutourisme et de la semaine du chien qui se déroule du 27 septembre au 5 octobre (thème « le chien et l’enfant »), l’Office de Tourisme du Grand Longwy et la Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux vous invitent à partager un moment convivial autour de la lecture.

Au programme sélection de livres jeunesse sur le thème du chien à consulter sur place, et goûter offert à chaque enfant participant.Enfants

Puits de Siège Place Darche Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

English :

As part of the Toutourisme label and Dog Week from September 27 to October 5 (theme: « Dogs and Children »), the Grand Longwy Tourist Office and the Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux invite you to share a convivial moment of reading.

On the program: a selection of children’s books on the theme of dogs for you to read on site, and a snack for each child taking part.

German :

Im Rahmen des Toutourisme-Labels und der Woche des Hundes, die vom 27. September bis zum 5. Oktober stattfindet (Thema « Der Hund und das Kind »), laden Sie das Fremdenverkehrsamt von Grand Longwy und die Mediathek von Grand Longwy Jean-Paul Durieux zu einem geselligen Moment rund ums Lesen ein.

Auf dem Programm stehen eine Auswahl an Jugendbüchern zum Thema Hund, die Sie sich vor Ort ansehen können, und ein kostenloser Imbiss für jedes teilnehmende Kind.

Italiano :

Nell’ambito del marchio Toutourisme e della Settimana del cane, che si svolge dal 27 settembre al 5 ottobre (tema: « Cani e bambini »), l’Ufficio del turismo di Grand Longwy e la Médiathèque Jean-Paul Durieux du Grand Longwy vi invitano a condividere un momento conviviale di lettura.

In programma: una selezione di libri per bambini sul tema dei cani da leggere sul posto e una merenda per ogni bambino partecipante.

Espanol :

En el marco del sello Toutourisme y de la Semana del Perro, que se celebra del 27 de septiembre al 5 de octubre (tema: « Los perros y los niños »), la Oficina de Turismo de Grand Longwy y la Médiathèque Jean-Paul Durieux du Grand Longwy le invitan a compartir un agradable momento de lectura.

En el programa: una selección de libros infantiles sobre el tema de los perros para leer in situ y una merienda para cada niño participante.

L’événement Semaine du chien Longwy a été mis à jour le 2025-09-15 par OT DU GRAND LONGWY