Semaine du cinéma allemand Cinéma du TNB Rennes Vendredi 3 octobre, 21h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du TNB

Dans le cadre de la Semaine du cinéma allemand, accompagné par Hussam Hindi, enseignant en cinéma, le Cinéma du TNB vous propose de découvrir L’Amie de Margarethe Von Trotta.

L’AMIE

MARGARETHE VON TROTTA

1h43, Allemagne / France, 1983

Olga et Ruth n’ont, à première vue, rien en commun. Olga est sûre d’elle, indépendante et appréciée des hommes. Ruth est renfermée et craintive. Dès leur rencontre, une grande amitié se noue entre les 2 femmes. La force et la profondeur de cette affection vont perturber leur entourage, en particulier les hommes.

Séance présentée par Hussam Hindi, en partenariat avec le Centre franco-allemand de Rennes et le Goethe Institut.

« Le cinéma allemand est l’un des cinémas nationaux à l’histoire la plus prestigieuse.

Il a été tout à tour, tourmenté, dopé ou menacé par les événements historiques vécus par l’Allemagne à travers le 20e siècle.

Le centre franco-allemand de Rennes en partenariat avec le Goethe Institut vous propose son rendez vous annuel de films et de rencontres au cinéma, entre le 3 et le 10 octobre. Après W.Wenders l’an passé, la séance au Cinéma du TNB, est consacrée à la cinéaste Margarethe Von Trotta et son film L’Amie, réunissant à l’écran les comédiennes Hanna Schygulla et Angela Winkler. »

– Hussam Hindi

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine