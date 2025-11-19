Semaine du cinéma chinois La Rochelle
Semaine du cinéma chinois La Rochelle mercredi 19 novembre 2025.
Semaine du cinéma chinois
Maison de l’étudiant, Carré Amelot, Médiathèque Michel Crépeau, Centre Intermondes, Lycée Valin La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-19
L’édition 2025, intitulée De Méliès à l’Empire du Centre 130 ans de cinéma, 120 ans de regards chinois , célèbre à la fois la naissance du septième art et la vitalité d’une cinématographie en constante mutation.
.
Maison de l’étudiant, Carré Amelot, Médiathèque Michel Crépeau, Centre Intermondes, Lycée Valin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Chinese Film Week
To mark 60 years of diplomatic relations between China and France, the festival will be showcasing historic films, as well as productions that have helped spread knowledge of China in France and vice-versa.
German : Chinesische Filmwoche
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Frankreich wird sich das Festival darauf konzentrieren, historische Filme zu zeigen, aber auch Produktionen, die dazu beigetragen haben, das Wissen über China in Frankreich und umgekehrt zu verbreiten.
Italiano :
L’edizione 2025, intitolata Da Méliès all’Impero del Centro: 130 anni di cinema, 120 anni di prospettive cinesi , celebra sia la nascita della settima arte che la vitalità di una cinematografia in continua evoluzione.
Espanol : Semana del Cine Chino
Para conmemorar los 60 años de relaciones diplomáticas entre China y Francia, el festival destacará películas históricas, así como producciones que han contribuido a difundir el conocimiento de China en Francia y viceversa.
L’événement Semaine du cinéma chinois La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-01 par Nous La Rochelle