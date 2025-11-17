Semaine du cinéma himalayen Histoire(s) d’un Regard centre culturel René Char Digne-les-Bains

Semaine du cinéma himalayen Histoire(s) d’un Regard centre culturel René Char Digne-les-Bains lundi 17 novembre 2025.

centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 3.5 – 3.5 – 7 EUR

Début : 2025-11-17 09:00:00

fin : 2025-11-25 00:00:00

2025-11-17

SEMAINE DU CINEMA HIMALAYEN Projections et rencontres

centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 40 57 36 cine-dignelesbains@wanadoo.fr

English :

HIMALAYAN CINEMA WEEK Screenings and meetings

German :

HIMALAYEN CINEMA WEEK Filmvorführungen und Begegnungen

Italiano :

SETTIMANA DEL CINEMA HIMALAYANO Proiezioni e incontri

Espanol :

SEMANA DEL CINE HIMALAYO Proyecciones y encuentros

