Semaine du cinéma himalayen Histoire(s) d’un Regard centre culturel René Char Digne-les-Bains
Semaine du cinéma himalayen Histoire(s) d’un Regard
centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 3.5 – 3.5 – 7 EUR
Date :
Début : 2025-11-17 09:00:00
fin : 2025-11-25 00:00:00
Date(s) :
2025-11-17
SEMAINE DU CINEMA HIMALAYEN Projections et rencontres
centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 40 57 36 cine-dignelesbains@wanadoo.fr
English :
HIMALAYAN CINEMA WEEK Screenings and meetings
German :
HIMALAYEN CINEMA WEEK Filmvorführungen und Begegnungen
Italiano :
SETTIMANA DEL CINEMA HIMALAYANO Proiezioni e incontri
Espanol :
SEMANA DEL CINE HIMALAYO Proyecciones y encuentros
