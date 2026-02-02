Semaine du cinéma ukrainien Le Klub Metz

Semaine du cinéma ukrainien

Le Klub 5 rue Fabert Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-07

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-07

La Semaine du cinéma ukrainien propose une sélection de films ukrainiens contemporains, offrant un regard artistique et engagé sur la société, l’histoire et les réalités actuelles de l’Ukraine. À travers des longs et des courts-métrages, cette programmation met en lumière la diversité du cinéma ukrainien, ses nouvelles voix et ses œuvres majeures, présentées au public messin dans un cadre de découverte et d’échange.Tout public

.

English :

Ukrainian Film Week features a selection of contemporary Ukrainian films, offering an artistic and committed look at Ukrainian society, history and current realities. Through feature-length and short films, this program highlights the diversity of Ukrainian cinema, its new voices and its major works, presented to the public of Metz in a framework of discovery and exchange.

