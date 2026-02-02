Semaine du cinéma ukrainien Le Klub Metz
Le Klub 5 rue Fabert Metz Moselle
La Semaine du cinéma ukrainien propose une sélection de films ukrainiens contemporains, offrant un regard artistique et engagé sur la société, l’histoire et les réalités actuelles de l’Ukraine. À travers des longs et des courts-métrages, cette programmation met en lumière la diversité du cinéma ukrainien, ses nouvelles voix et ses œuvres majeures, présentées au public messin dans un cadre de découverte et d’échange.Tout public
English :
Ukrainian Film Week features a selection of contemporary Ukrainian films, offering an artistic and committed look at Ukrainian society, history and current realities. Through feature-length and short films, this program highlights the diversity of Ukrainian cinema, its new voices and its major works, presented to the public of Metz in a framework of discovery and exchange.
