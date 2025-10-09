Semaine du climat atelier 2tonnes Maison des services au public Mauléon-Licharre

Semaine du climat atelier 2tonnes Maison des services au public Mauléon-Licharre jeudi 9 octobre 2025.

Semaine du climat atelier 2tonnes

Maison des services au public 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Dans le cadre de la semaine du climat, Mauléon propose des animations.

Dans un format ludique, chaque participant est invité (individuellement et collectivement), à travers huit tours de jeu, à tester la mise en œuvre de solutions concrètes pour réduire son empreinte carbone. Que ce soit par l’alimentation, le logement, les mobilités, chacun d’entre nous peut réussir à son échelle à agir pour lutter contre la crise climatique. Sur inscription, 15 personnes maximum. .

Maison des services au public 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 98 87 83 m.lacazette@communaute-paysbasque.fr

English : Semaine du climat atelier 2tonnes

German : Semaine du climat atelier 2tonnes

Italiano :

Espanol : Semaine du climat atelier 2tonnes

L’événement Semaine du climat atelier 2tonnes Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque