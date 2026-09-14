Informations pratiques

Bayonne

Semaine du climat

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-02

Et si on regardait autrement le monde qui nous entoure ? Forêts, rivières, zones humides, haies, prairies, littoral… les milieux naturels façonnent nos paysages, régulent le climat et préservent notre santé.

C’est cette richesse que célèbre la sixième édition de la Semaine Klima. Du 2 au 11 octobre 2026, près de 100 rendez-vous sont proposés partout au Pays Basque. Balades, visites, ateliers, chantiers nature, projections, conférences, expositions et spectacles : une programmation éclectique, ouverte à tous les publics. .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Semaine du climat

L’événement Semaine du climat Bayonne a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bayonne