Semaine du climat ramassage des déchets Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

Rue des frères Barenne Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Dans le cadre de la semaine du climat, Mauléon propose des animations.

À l’initiative du conseil municipal des jeunes, vous pourrez participer au ramassage de déchets à travers la ville. Pour terminer l’après-midi, goûter et jeux de la ludothèque de Navarrenx sur le climat vous sont proposés. Tout public. .

Rue des frères Barenne Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

