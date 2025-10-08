Semaine du climat ramassage des déchets Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre
Semaine du climat ramassage des déchets Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre mercredi 8 octobre 2025.
Semaine du climat ramassage des déchets
Rue des frères Barenne Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Dans le cadre de la semaine du climat, Mauléon propose des animations.
À l’initiative du conseil municipal des jeunes, vous pourrez participer au ramassage de déchets à travers la ville. Pour terminer l’après-midi, goûter et jeux de la ludothèque de Navarrenx sur le climat vous sont proposés. Tout public. .
Rue des frères Barenne Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
