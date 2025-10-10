Semaine du climat visite d’un chantier exemplaire Tardets-Sorholus

Semaine du climat visite d’un chantier exemplaire Tardets-Sorholus vendredi 10 octobre 2025.

Semaine du climat visite d’un chantier exemplaire

3 Mallet karrika Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Participez à une visite guidée d’un chantier de rénovation exemplaire, à Tardets .

Ce projet ambitieux met en avant une approche résolument écologique utilisation de matériaux biosourcés, gestion optimisée des ressources, et démarche globale respectueuse de l’environnement. Les participants pourront découvrir les choix techniques et architecturaux qui permettent d’allier performance énergétique, confort des futurs habitants, et maîtrise des coûts. La visite sera animée par les professionnels du chantier — maîtres d’œuvre, artisans, experts en écoconstruction — qui partageront leurs retours d’expérience, les défis rencontrés et les bonnes pratiques mises en œuvre. Une occasion concrète d’explorer comment la rénovation peut être à la fois ambitieuse, écologique et solidaire. Sur inscription. .

3 Mallet karrika Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 72 74 l.curutchet@communaute-paysbasque.fr

