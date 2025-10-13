Semaine du comice agricole au cinéma Rue des juifs Baume-les-Dames
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-19
An parallèle du comice agricole qui se tient à Baume les Dames cette année, l’association proposera plusieurs films autour de l’agriculture dont Vingt Dieux, la ferme des Bertrand, Petit Paysan… .
Rue des juifs Cinéma Stella Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@cine-baume.fr
