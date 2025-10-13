Semaine du comice agricole au cinéma Rue des juifs Baume-les-Dames

Semaine du comice agricole au cinéma Rue des juifs Baume-les-Dames lundi 13 octobre 2025.

Semaine du comice agricole au cinéma

Rue des juifs Cinéma Stella Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-19

2025-10-13

An parallèle du comice agricole qui se tient à Baume les Dames cette année, l’association proposera plusieurs films autour de l’agriculture dont Vingt Dieux, la ferme des Bertrand, Petit Paysan… .

Rue des juifs Cinéma Stella Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@cine-baume.fr

