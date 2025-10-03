Semaine du commerce de proximité Braderie d’automne et foire à tout Yvetot

Semaine du commerce de proximité Braderie d’automne et foire à tout

Yvetot Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

La Ville d’Yvetot et ses partenaires vous invitent à participer à une semaine festive placée sous le signe du commerce local. Ce week-end, faites de bonnes affaires lors de la 68e braderie d’automne et profitez d’une foire à tout. Braderie du vendredi au dimanche. Foire à tout le dimanche uniquement. .

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr

English : Semaine du commerce de proximité Braderie d’automne et foire à tout

