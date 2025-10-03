Semaine du commerce de proximité Braderie d’automne et foire à tout Yvetot
Semaine du commerce de proximité Braderie d’automne et foire à tout Yvetot vendredi 3 octobre 2025.
Semaine du commerce de proximité Braderie d’automne et foire à tout
Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-03
La Ville d’Yvetot et ses partenaires vous invitent à participer à une semaine festive placée sous le signe du commerce local. Ce week-end, faites de bonnes affaires lors de la 68e braderie d’automne et profitez d’une foire à tout. Braderie du vendredi au dimanche. Foire à tout le dimanche uniquement. .
Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr
English : Semaine du commerce de proximité Braderie d’automne et foire à tout
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine du commerce de proximité Braderie d’automne et foire à tout Yvetot a été mis à jour le 2025-09-25 par Yvetot Normandie Tourisme