Semaine du développement durable Atelier 2 tonnes Communauté de communes Les Eyzies jeudi 9 octobre 2025.

Communauté de communes 28 Avenue de la Forge Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Atelier 2 tonnes. Comment atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ? Expérience ludique et collaborative. Sur inscription. A partir de 15 ans.

Dans le cadre de la semaine du développement durable, profitez de différentes animations.

Venez vivre une expérience ludique et collaborative pour imaginer ensemble comment atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Que vous soyez curieux, engagé ou simplement en quête d’inspiration pour agir, cet atelier est fait pour vous!

Sur inscription. A partir de 15 ans. .

Communauté de communes 28 Avenue de la Forge Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70

English : Semaine du développement durable Atelier 2 tonnes

Workshop 2 tonnes. How can we achieve carbon neutrality by 2050? A fun, collaborative experience. Registration required. Ages 15 and up.

German : Semaine du développement durable Atelier 2 tonnes

Workshop 2 Tonnen. Wie können wir bis 2050 CO2-neutral werden? Spielerisches und kollaboratives Experiment. Nach vorheriger Anmeldung. Ab 15 Jahren.

Italiano :

Workshop 2 tonnellate. Come possiamo raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050? Un’esperienza divertente e collaborativa. Registrazione obbligatoria. Dai 15 anni in su.

Espanol : Semaine du développement durable Atelier 2 tonnes

Taller 2 toneladas. ¿Cómo alcanzar la neutralidad de carbono en 2050? Una experiencia divertida y colaborativa. Inscripción obligatoria. A partir de 15 años.

