Semaine du développement durable Atelier produits ménagers La rapiette à 3 têtes Coly-Saint-Amand samedi 11 octobre 2025.

La rapiette à 3 têtes 41 rue de l’hopital Bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Atelier fabrication de produits ménagers. Apportez vos contenants pour repartir avec vos produits. Sur inscription

Dans le cadre de la semaine du développement durable, profitez de différentes animations.

Fabriquez vos produits ménagers

Les locaux de l’association EcoCycle vous accueillent pour fabriquer vos produits cosmétiques ménagers. Atelier encadré par un animateur qui vous expliquera les bases de la santé environnementale. Apportez vos contenants pour repartir avec vos produits.

Sur inscription. .

La rapiette à 3 têtes 41 rue de l’hopital Bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70

English : Semaine du développement durable Atelier produits ménagers

Household products workshop. Bring your own containers and leave with your own products. Registration required

German : Semaine du développement durable Atelier produits ménagers

Workshop zur Herstellung von Haushaltsprodukten. Bringen Sie Ihre Behälter mit, um mit Ihren Produkten nach Hause zu gehen. Auf Anmeldung

Italiano :

Laboratorio per realizzare i propri prodotti per la casa. Portate i vostri contenitori e partite con i vostri prodotti. Registrazione obbligatoria

Espanol : Semaine du développement durable Atelier produits ménagers

Taller para fabricar tus propios productos domésticos. Trae tus propios envases y sal con tus propios productos. Inscripción obligatoria

