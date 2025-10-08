Semaine du développement durable Atelier réparation Le Pied Allez Triez Montignac-Lascaux

Le Pied Allez Triez 20 Av. Marc Mercier Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

L’association « Le Pied Allez Triez » propose une journée entière dédiée à la réparation avec 3 ateliers, atelier vélo, atelier couture, atelier électroménager. Sur rendez-vous

Dans le cadre de la semaine du développement durable, profitez de différentes animations.

L’association » Le pied allez triez » vous propose une journée entière dédiée à la réparation avec 3 ateliers dans leur locaux un atelier réparation vélo, un atelier réparation couture, un atelier réparation électroménager. Donnez une seconde vie à vos objets tout en faisant des économies !

Sur rendez-vous .

Le Pied Allez Triez 20 Av. Marc Mercier Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 16 60 37

English :

The association « Le Pied Allez Triez » is offering a whole day dedicated to repair, with 3 workshops: bicycle workshop, sewing workshop, household appliance workshop. By appointment only

German :

Der Verein « Le Pied Allez Triez » bietet einen ganzen Tag an, der mit drei Werkstätten der Reparatur gewidmet ist: Fahrradwerkstatt, Nähwerkstatt und Werkstatt für Haushaltsgeräte. Nach Vereinbarung

Italiano :

L’associazione « Le Pied Allez Triez » organizza un’intera giornata dedicata alle riparazioni, con 3 laboratori: laboratorio di biciclette, laboratorio di cucito e laboratorio di elettrodomestici. Solo su appuntamento

Espanol :

La asociación « Le Pied Allez Triez » organiza una jornada completa dedicada a las reparaciones, con 3 talleres: taller de bicicletas, taller de costura y taller de electrodomésticos. Con cita previa

