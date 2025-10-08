Semaine du développement durable Atelier réparation Le Pied Allez Triez Montignac-Lascaux
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Atelier réparation
L’association » Le pied allez triez » vous propose une journée entière dédiée à la réparation avec 3 ateliers dans leur locaux un atelier réparation vélo, un atelier réparation couture, un atelier réparation électroménager. Donnez une seconde vie à vos objets tout en faisant des économies !
Sur rendez-vous .
Le Pied Allez Triez 20 Av. Marc Mercier Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 16 60 37
English :
The association « Le Pied Allez Triez » is offering a whole day dedicated to repair, with 3 workshops: bicycle workshop, sewing workshop, household appliance workshop. By appointment only
German : Semaine du développement durable Atelier réparation
Der Verein « Le Pied Allez Triez » bietet einen ganzen Tag an, der mit drei Werkstätten der Reparatur gewidmet ist: Fahrradwerkstatt, Nähwerkstatt und Werkstatt für Haushaltsgeräte. Nach Vereinbarung
Italiano :
L’associazione « Le Pied Allez Triez » organizza un’intera giornata dedicata alle riparazioni, con 3 laboratori: laboratorio di biciclette, laboratorio di cucito e laboratorio di elettrodomestici. Solo su appuntamento
Espanol : Semaine du développement durable Atelier réparation
La asociación « Le Pied Allez Triez » organiza una jornada completa dedicada a las reparaciones, con 3 talleres: taller de bicicletas, taller de costura y taller de electrodomésticos. Con cita previa
