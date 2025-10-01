Semaine du développement durable Balade pédagogique en mer Hendaye

Semaine du développement durable Balade pédagogique en mer

Port de Plaisance Hendaye Pyrénées-Atlantiques

À la découverte des déchets qui se retrouvent dans la nature.

Pour mieux comprendre leur parcours de la terre à la mer et leur impact sur l’environnement, venez participer à des ateliers ludiques proposés par Explore Océan, Tree6clope, Collecte et Compost, Décathlon et Bil Ta Garbi. .

Port de Plaisance Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

