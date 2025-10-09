Semaine du développement durable Ciné débat « Paysans du ciel à la terre » Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux

20h30 Ciné-débat « Paysans du ciel à la terre ». Film enquête avec un débat après la projection avec la participation de la ferme de Cagnolle. Tarif unique. Sur inscription

Dans le cadre de la semaine du développement durable, profitez de différentes animations.

Ciné-débat « PAYSANS DU CIEL A LA TERRE »

Un film enquête de Hervé Payen, entre ciel et terre au cœur des Hauts-de-France pour rencontrer des agriculteurs qui cherchent, chacun à leur façon, à travailler avec la vie du sol, afin de nourrir la Terre autant qu’elle nourrit les hommes. Finalement, un sol vivant ne serait-il pas source d’autonomie et de bonheur pour les paysans, et source de santé pour la Terre et les humains ?

Débat après la projection avec la participation de la Ferme de Cagnolle.

Tarif unique. Sur inscription .

Place Bertrand de Born Cinéma le Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70

English : Semaine du développement durable Ciné débat « Paysans du ciel à la terre »

8:30pm Film-debate « Paysans du ciel à la terre ». Investigative film with post-screening discussion with the participation of the Cagnolle farm. One price. Registration required

German : Semaine du développement durable Ciné débat « Paysans du ciel à la terre »

20.30 Uhr Filmdebatte « Paysans du ciel à la terre » (Bauern vom Himmel zur Erde). Filmuntersuchung mit anschließender Diskussion unter Beteiligung des Bauernhofs von Cagnolle. Nur ein Eintrittspreis. Auf Anmeldung

Italiano :

20.30 Film-dibattito « Paysans du ciel à la terre ». Film d’inchiesta con dibattito dopo la proiezione con la partecipazione della fattoria Cagnolle. Prezzo unico. Iscrizione obbligatoria

Espanol : Semaine du développement durable Ciné débat « Paysans du ciel à la terre »

20.30 h Cine-debate « Paysans du ciel à la terre ». Película de investigación con debate tras la proyección con la participación de la granja Cagnolle. Precio único. Inscripción obligatoria

