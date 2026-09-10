Semaine du développement durable – Comment intégrer des toilettes sans eau dans un bâtiment Collège Saint Vincent Hendaye
vendredi 2 octobre 2026 · Collège Saint Vincent · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Semaine du développement durable – Comment intégrer des toilettes sans eau dans un bâtiment
Collège Saint Vincent 1, rue de la Libération Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:30:00
fin : 2026-10-02 17:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Visite et table-ronde au collège Saint Vincent.
Présentation du modèle de toilettes sans eau mis en place par le collège Saint Vincent et de la filière de fertilisation naturelle mise en œuvre sur le territoire.
Sur inscription. .
Collège Saint Vincent 1, rue de la Libération Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 91 11 89 ble.elluin.charlotte@gmail.com
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English : Semaine du développement durable – Comment intégrer des toilettes sans eau dans un bâtiment
L’événement Semaine du développement durable – Comment intégrer des toilettes sans eau dans un bâtiment Hendaye a été mis à jour le 2026-09-10 par Hendaye Tourisme & Commerce
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