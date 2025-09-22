Semaine du Développement Durable et des Mobilités Saint-Lô
Semaine du Développement Durable et des Mobilités
Saint-Lô Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-22
fin : 2025-09-27
Pour la 3e année consécutive, la Ville de Saint-Lô et ses partenaires organisent la Semaine du Développement Durable et des Mobilités, qui se tiendra du 22 au 27 septembre 2025 !
Cet événement, ancré dans une dynamique européenne, vise à mettre en lumière les initiatives locales concrètes en faveur d’un monde plus durable et respectueux de l’environnement ! .
Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
