Semaine du Développement Durable et des Mobilités Saint-Lô

Saint-Lô Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-22

fin : 2025-09-27

2025-09-22

Pour la 3e année consécutive, la Ville de Saint-Lô et ses partenaires organisent la Semaine du Développement Durable et des Mobilités, qui se tiendra du 22 au 27 septembre 2025 !

Cet événement, ancré dans une dynamique européenne, vise à mettre en lumière les initiatives locales concrètes en faveur d’un monde plus durable et respectueux de l’environnement ! .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

