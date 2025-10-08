Semaine du développement durable Fabrication de mangeoires Mauzens-et-Miremont

Avec la LPO, fabriquez votre mangeoire à oiseaux en briques de lait recyclées et apprenez à reconnaitre les oiseaux des jardins! Sur inscription

Dans le cadre de la semaine du développement durable, profitez de différentes animations.

Fabrication de mangeoires

Avec la LPO, fabriquez des mangeoires à oiseaux en briques de lait recyclées! Une activité familiale idéale, pour petits et grands. L’occasion de recevoir des conseils sur le nourrissage des oiseaux en hiver et également, d’apprendre à reconnaitre les principaux oiseaux des jardins.

Sur inscription .

Mairie Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70

English :

With the LPO, make your own bird feeder from recycled milk cartons and learn to recognize garden birds! Registration required

German : Semaine du développement durable Fabrication de mangeoires

Stellen Sie mit dem LPO ein Vogelfutterhäuschen aus recycelten Milchkartons her und lernen Sie, die Vögel der Gärten zu erkennen! Auf Anmeldung

Italiano :

Con la LPO, costruite la vostra mangiatoia per uccelli con cartoni del latte riciclati e imparate a riconoscere gli uccelli del giardino! Registrazione obbligatoria

Espanol : Semaine du développement durable Fabrication de mangeoires

Con la LPO, haz tu propio comedero para pájaros con cartones de leche reciclados y aprende a reconocer los pájaros del jardín Inscripción obligatoria

