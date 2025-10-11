Semaine du développement durable Journée rénovation de l’habitat Le Bugue

Salle des fêtes Le Bugue Dordogne

Gratuit

Vous avez des projets de rénovation, de travaux d’économie d’énergie ou d’adaptation de votre logement ? Venez vous informer sur les aides et accompagnements existants sur le territoire lors de cette journée. Entrée gratuite

Dans le cadre de la semaine du développement durable, profitez de différentes animations.

Vous avez des projets de rénovation, de travaux d’économie d’énergie ou d’adaptation de votre logement ? Venez vous informer sur les aides et accompagnements existants sur le territoire lors de cette journée.

De nombreuses structures seront présentes

L’ensemble des services de la CCVH en lien avec l’habitat (assainissement, urbanisme, habitat, Espace France Services), des acteurs institutionnels (ADIL, CAUE), plus de 20 entreprises et artisans du bâtiment des associations professionnelles (CAPEB, ASEPT, DOREMI), distributeurs de matériaux. Un espace d’accueil sera prévu pour les enfants, encadrée par des agents du service enfance.

Stands, ateliers, conférences, conseils techniques et aides financières, matériauthèque…. .

Salle des fêtes Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 44 62

English : Semaine du développement durable Journée rénovation de l’habitat

Are you planning to renovate, save energy or adapt your home? Come and find out more about the assistance and support available in your area at this one-day event. Free admission

German : Semaine du développement durable Journée rénovation de l’habitat

Sie planen eine Renovierung, eine Energiesparmaßnahme oder eine Anpassung Ihrer Wohnung? Informieren Sie sich an diesem Tag über die Hilfen und Betreuungsangebote, die es in der Region gibt. Kostenloser Eintritt

Italiano :

Avete intenzione di ristrutturare, risparmiare energia o adattare la vostra casa? Venite a scoprire l’aiuto e il sostegno disponibili nella zona in questo evento di un giorno. Ingresso libero

Espanol : Semaine du développement durable Journée rénovation de l’habitat

¿Está pensando en renovar, ahorrar energía o adaptar su vivienda? Venga e infórmese sobre la ayuda y el apoyo disponibles en la zona en este evento de un día de duración. Entrada gratuita

