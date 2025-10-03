Semaine du développement durable Lâcher d’oiseaux sauvages au Parc de la Sèvre à Echiré Échiré
Semaine du développement durable Lâcher d’oiseaux sauvages au Parc de la Sèvre à Echiré Échiré vendredi 3 octobre 2025.
Semaine du développement durable Lâcher d’oiseaux sauvages au Parc de la Sèvre à Echiré
Parc de la Sèvre Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, la commune d’Echiré vous invite à assister à un lâcher d’oiseaux sauvages au Parc de la Sèvre (ex-Espace détente). .
Parc de la Sèvre Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : Semaine du développement durable Lâcher d’oiseaux sauvages au Parc de la Sèvre à Echiré
German : Semaine du développement durable Lâcher d’oiseaux sauvages au Parc de la Sèvre à Echiré
Italiano :
Espanol : Semaine du développement durable Lâcher d’oiseaux sauvages au Parc de la Sèvre à Echiré
L’événement Semaine du développement durable Lâcher d’oiseaux sauvages au Parc de la Sèvre à Echiré Échiré a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Niort Marais Poitevin