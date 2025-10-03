Semaine du développement durable Opération Nettoyons la nature à Saint-Gelais à Saint-Maxire Pôle Enfance Jeunesse à St-Maxire Saint-Maxire

Semaine du développement durable Opération Nettoyons la nature à Saint-Gelais à Saint-Maxire

vendredi 3 octobre 2025.

Pôle Enfance Jeunesse à St-Maxire 5 Rue de Niort Saint-Maxire Deux-Sèvres

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

La commune de Saint-Maxire organise une opération Nettoyons la nature et invite habitants, familles, associations et bénévoles à participer à une matinée de ramassage des déchets.

Cette action collective permet de sensibiliser petits et grands à la protection de l’environnement et de contribuer à un cadre de vie plus propre et agréable.

Départ Pôle Enfance Jeunesse à St-Maxire

Vendredi 3 octobre 15h45 .

