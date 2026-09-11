Semaine du développement durable Pêche au plancton Hendaye
samedi 3 octobre 2026 · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Semaine du développement durable Pêche au plancton
Port de Plaisance Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Animation proposée par Explore Océan . Balade pédagogique en mer à bord du catamaran Atalaya pour y découvrir la diversité de ce premier maillon de la chaîne alimentaire.
Mais pas que…
Sur inscription. .
Port de Plaisance Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Semaine du développement durable Pêche au plancton
L’événement Semaine du développement durable Pêche au plancton Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce
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