Semaine du développement durable Se régaler avec la cuisine végétale Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Mairie de Rouffignac-St-Cernin Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Dans le cadre de la semaine du développement durable, profitez de différentes animations.

Découvrez la richesse d’une alimentation savoureuse qui privilégie la protéine végétale, tout en vous apportant un bon équilibre en lipides, glucides, vitamines et minéraux. Avec un focus sur les légumineuses, riches en protéines et en fibres, et sur l’umami, la fameuse « cinquième saveur » qui donne profondeur et gourmandise à vos plats.

Sur inscription. .

Mairie de Rouffignac-St-Cernin Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70

Enjoy plant-based cooking. Discover the richness of a tasty diet that favors plant protein, while providing a good balance of lipids, carbohydrates, vitamins and minerals. Registration required

Schlemmen mit der pflanzlichen Küche. Entdecken Sie den Reichtum einer schmackhaften Ernährung, die pflanzliches Eiweiß bevorzugt und Ihnen gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis an Fetten, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen bietet. Nach Anmeldung

Italiano :

Godetevi la cucina a base vegetale. Scoprite la ricchezza di una dieta gustosa che privilegia le proteine vegetali, fornendo un buon equilibrio di grassi, carboidrati, vitamine e minerali. Registrazione obbligatoria

Disfrute de la cocina vegetal. Descubra la riqueza de una dieta sabrosa que favorece las proteínas vegetales, al tiempo que proporciona un buen equilibrio de grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Inscripción obligatoria

