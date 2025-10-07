Semaine du développement durable Spectacle « Atmosphère, atmosphère » Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Spectacle « Atmosphère, Atmosphère » à l’occasion de la semaine du développement durable. A partir de 9 ans. Réservation obligatoire.

Dans le cadre de la semaine du développement durable, profitez de différentes animations.

Spectacle « Atmosphère, Atmosphère ».

Cela commence comme un débat…, non comme un spectacle… ou les deux! Un animateur tente de faire le tri des idées reçues sur les questions de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables. Mais très vite le show s’emballe. Alors on décolle avec l’animateur, on change d’atmosphère. On plonge dans la couche d’ozone direction l’histoire du monde, du plus grand au plus petit, et jusqu’au cœur de l’animateur, la où ça frissonne… De là on part à la recherche de son rapport intime à la nature, de l’écocitoyen qui sommeille en lui, qui s’éclate, qui s’interroge, qui prend du plaisir, qui doute et qui rêve !

A partir de 9 ans. Réservation obligatoire. .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

English :

Atmosphère, Atmosphère » show to mark Sustainable Development Week. Ages 9 and up. Reservations required.

German : Semaine du développement durable Spectacle « Atmosphère, atmosphère »

Aufführung « Atmosphère, Atmosphère » anlässlich der Woche der nachhaltigen Entwicklung. Ab 9 Jahren. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Spettacolo « Atmosphère, Atmosphère » in occasione della Settimana dello Sviluppo Sostenibile. Dai 9 anni in su. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Semaine du développement durable Spectacle « Atmosphère, atmosphère »

Espectáculo « Atmosphère, Atmosphère » con motivo de la Semana del Desarrollo Sostenible. A partir de 9 años. Imprescindible reservar.

