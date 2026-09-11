Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans Nekatoenea Hendaye
dimanche 4 octobre 2026 · Nekatoenea · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans
Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Biodiversité, climat, ressources, forêt, agriculture, tourisme comment va évoluer notre territoire dans les années à venir ? .
Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans
L’événement Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Spectacle Respire Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye 11 septembre 2026
- Les puces de la Bidassoa Rue Richelieu Hendaye 13 septembre 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 15 septembre 2026
- Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Place de la République Hendaye 15 septembre 2026
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 15 septembre 2026