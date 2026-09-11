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AGENDA · Hendaye

Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans Nekatoenea Hendaye

dimanche 4 octobre 2026 · Nekatoenea · Hendaye

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Nekatoenea
Adresse
6 rue Armatonde
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans

Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Biodiversité, climat, ressources, forêt, agriculture, tourisme comment va évoluer notre territoire dans les années à venir ?   .

Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 

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English : Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans

L’événement Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce

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