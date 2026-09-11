Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans Nekatoenea Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans

Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 11:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Biodiversité, climat, ressources, forêt, agriculture, tourisme comment va évoluer notre territoire dans les années à venir ? .

Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

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English : Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans

L’événement Semaine du développement durable Table ronde le littoral basque dans 40 ans Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce