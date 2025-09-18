Semaine du développement durable Vierzon
Semaine du développement durable Vierzon jeudi 18 septembre 2025.
Semaine du développement durable
Vierzon Cher
Début : 2025-09-18
fin : 2025-10-08
2025-09-18
expositions, ateliers, animations, projection de film, café sciences, visites, marche
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 35 78
English :
exhibitions, workshops, activities, film screenings, science café, tours, walks
German :
ausstellungen, Workshops, Animationen, Filmvorführungen, Café Sciences, Besichtigungen, Wanderungen
Italiano :
mostre, laboratori, eventi, proiezioni di film, caffè scientifico, tour, passeggiate
Espanol :
exposiciones, talleres, actos, proyecciones, café de la ciencia, visitas, paseos
L’événement Semaine du développement durable Vierzon a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de VIERZON