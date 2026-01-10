Semaine du Film Palestinien en Loire-Atlantique Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 18:00 –

Gratuit : non Tout public

L’AFPS44, Association France Palestine Solidarité, renouvelle avec ses partenaires la Semaine du film palestinien, du 28 janvier au 8 février 2026. La Palestine, au-delà des images.Cette nouvelle édition exprime une fois de plus la vitalité d’un Peuple qui ne plie pas, malgré la situation désastreuse à Gaza et les agissements criminels en Cisjordanie. A travers les fictions ou les documentaires proposés, nous entrons dans ses douleurs, avec des témoignages et des situations poignantes vécues par les Gazaouis qui luttent au quotidien pour survivre. En dépit de ces multiples difficultés, les cinéastes palestiniens continuent de porter à l’écran l’histoire de 75 ans d’occupation israélienne, mais aussi les joies et la mémoire de ce peuple que l’on essaye de rendre invisible et qui ne demande, pourtant qu’à vivre. Au programme dans la métropole nantaise :Mercredi 28 janvier 2026 (séance d’ouverture) :Cinéma le Concorde à Nantes à 20h30 : « Avant il n’y avait rien », en présence du réalisateur Yvann Yagchi Jeudi 29 janvier 2026 :Médiathèque Ormedo à Orvault à 20h : « Palestine Islands » suivi de « We will remain »Cinéma Lutétia à Saint-Herblain à 20h : « Chroniques d’Haïfa » Vendredi 30 janvier 2026 :Cinéma Lutétia à Saint-Herblain à 18h : « One more jump »Cinéma Lutétia à Saint-Herblain à 21h : « Vers un pays inconnu » Dimanche 1er février 2026 :Cinéma le Beaulieu à Bouguenais à 18h : « Palestine Islands » suivi de « The Present » Lundi 2 février 2026 :Cinéma Le Montagnard à La Montagne à 20h30 : « La voix de Hind Rajab »Le Cinématographe à Nantes à 20h30 : « Alam » Mercredi 4 février 2026 :Théâtre de la Gobinière/CinéCens à Orvault à 20h : « La Terre parle arabe », en présence de Sandrine Mansour, historienne de la PalestineCinéma le Concorde à Nantes à 20h30 : « Vers un pays inconnu »Cinéma Le Beaulieu à Bouguenais à 20h : « Avant il n’y avait rien » Jeudi 5 février 2026 :Cinéma Le Montagnard à La Montagne à 20h30 : « Vers un pays inconnu »Le Cinématographe à Nantes à 20h30 : « À la rencontre d’un pays perdu », en présence de Sandrine Mansour, historienne de la PalestineMaison de quartier de Doulon à Nantes à 19h : « One more jump » Vendredi 6 février 2026 :Cinéma St-Paul à Rezé à 20h : « La Terre parle arabe », en présence de Sandrine Mansour, historienne de la Palestine Dimanche 8 février 2026 (séance de clôture) :Capellia à la Chapelle sur Erdre à 15h : « Pour l’honneur de Gaza », en présence du réalisateur Iyad Alasttal, suivi d’un concert de Radio Gaza. > Toutes les séances sont suivies d’un échange.

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

https://afps44.france-palestine.org/pages/agir/la-semaine-du-film-palestinien-2025/



