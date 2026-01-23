SEMAINE DU FILM PALESTINIEN Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

SEMAINE DU FILM PALESTINIEN

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Semaine du film Palestinien en Loire Atlantique-9e édition

Du 28 Janvier au 8 Février 2026

Pour l’honneur de Gaza

Résumer film: Pour l’honneur de Gaza est un récit de survie mais aussi d’espoir, où l’amour et l’attachement à la vie du peuple palestinien à Gaza illuminent les jours sombres qu’ils endurent depuis plus de 17 mois. Un récit qui rappelle à chacun que, malgré la guerre et la destruction, la vie continue dans les camps et sous les tentes, et qui prouve que, même dans l’adversité, l’humanité du peuple de Gaza demeure indomptable. .

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SEMAINE DU FILM PALESTINIEN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Saint Brevin