Semaine du goût à la Ferme à la Ferme des Trois Soleils Lantrou Gontaud-de-Nogaret

Informations pratiques

Gontaud-de-Nogaret

Semaine du goût à la Ferme à la Ferme des Trois Soleils

Lantrou La Ferme des Trois Soleils Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-12

En octobre c’est La Semaine du Goût à Ferme des 3 soleils et vos papilles sont à l’honneur !

En octobre c’est La Semaine du Goût à Ferme des 3 soleils et vos papilles sont à l’honneur !

Au programme : dégustations de nos produits à la ferme !

Huiles gourmandes, fruits à coque, spécialités sucrées et salées… Venez goûter, découvrir nos nouveautés et échanger avec nous !

Le dimanche 18 octobre, place au grand show gourmand

Rendez-vous sous la Halle de Gontaud-de-Nogaretd de 9h à 13h, pendant le marché de Gontaud de Nogaret Vous.

Disciples Escoffier du Grand Sud Ouest seront à nos côtés pour une démonstration culinaire autour de nos produits !

Une belle matinée gourmande à partager, avec des idées, des saveurs et surtout… de quoi se régaler ! .

Lantrou La Ferme des Trois Soleils Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 62 48 49

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English : Semaine du goût à la Ferme à la Ferme des Trois Soleils

Ferme des 3 Soleils celebrates its 5th anniversary!

See you October 13-18, 2025 for Taste Week!

L’événement Semaine du goût à la Ferme à la Ferme des Trois Soleils Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Val de Garonne