Semaine du goût à la Ferme à la Ferme des Trois Soleils Lantrou Gontaud-de-Nogaret
lundi 12 octobre 2026 · Lantrou · Gontaud-de-Nogaret
Informations pratiques
Gontaud-de-Nogaret
Semaine du goût à la Ferme à la Ferme des Trois Soleils
Lantrou La Ferme des Trois Soleils Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-12
En octobre c’est La Semaine du Goût à Ferme des 3 soleils et vos papilles sont à l’honneur !
En octobre c’est La Semaine du Goût à Ferme des 3 soleils et vos papilles sont à l’honneur !
Au programme : dégustations de nos produits à la ferme !
Huiles gourmandes, fruits à coque, spécialités sucrées et salées… Venez goûter, découvrir nos nouveautés et échanger avec nous !
Le dimanche 18 octobre, place au grand show gourmand
Rendez-vous sous la Halle de Gontaud-de-Nogaretd de 9h à 13h, pendant le marché de Gontaud de Nogaret Vous.
Disciples Escoffier du Grand Sud Ouest seront à nos côtés pour une démonstration culinaire autour de nos produits !
Une belle matinée gourmande à partager, avec des idées, des saveurs et surtout… de quoi se régaler ! .
Lantrou La Ferme des Trois Soleils Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 62 48 49
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English : Semaine du goût à la Ferme à la Ferme des Trois Soleils
Ferme des 3 Soleils celebrates its 5th anniversary!
See you October 13-18, 2025 for Taste Week!
L’événement Semaine du goût à la Ferme à la Ferme des Trois Soleils Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Val de Garonne