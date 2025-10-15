SEMAINE DU GOUT BLIND TEST DEGUSTATIF Valras-Plage

SEMAINE DU GOUT BLIND TEST DEGUSTATIF Valras-Plage mercredi 15 octobre 2025.

2 Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault

À l’occasion de la Semaine du goût, rejoignez notre blind test dégustatif ! Mettez vos papilles à l’épreuve, découvrez de nouvelles saveurs et amusez-vous en devinant ce que vous goûtez. Entrée libre mais réservation obligatoire pour participer à cette expérience gourmande et ludique. .

2 Boulevard Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Taste Week: take part in our taste blind test! Test your taste buds and guess the flavors. Free admission on reservation.

German :

Geschmackswoche: Nehmen Sie an unserem Blindtest für Geschmackserlebnisse teil! Testen Sie Ihre Geschmacksknospen und erraten Sie die Geschmacksrichtungen. Freier Eintritt nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

Settimana del gusto: partecipate al nostro test del gusto alla cieca! Mettete alla prova le vostre papille gustative e indovinate i sapori. Ingresso libero su prenotazione.

Espanol :

Semana del Gusto: ¡participe en nuestra prueba de cata a ciegas! Ponga a prueba sus papilas gustativas y adivine los sabores. Entrada gratuita previa reserva.

