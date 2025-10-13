Semaine du goût Rue de la Libération La Haye

Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez partager un moment avec votre enfant autour d’histoires d’automne et de dégustation de produits de saisons.

L’occasion également d’échanger avec d’autres parents. .

Rue de la Libération LA HAYE La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38 lafourmiliere@cocm.fr

