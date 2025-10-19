Semaine du goût Martainville-Épreville

Semaine du goût Martainville-Épreville dimanche 19 octobre 2025.

Semaine du goût

Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 17:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Semaine du goût. Animations tout public autour des arts de la table. Rencontre avec le faïencier Alain-Pierre de Saint Raphaël et dégustation autour des plantes sauvages avec le cuisinier Olivier Delacroix !

Tarif compris dans le droit d’entrée. .

Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 musees.departementaux@seinemaritime.fr

English : Semaine du goût

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaine du goût Martainville-Épreville a été mis à jour le 2025-10-13 par Seine-Maritime Attractivité