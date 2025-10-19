Semaine du goût Martainville-Épreville
Semaine du goût Martainville-Épreville dimanche 19 octobre 2025.
Semaine du goût
Route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 17:30:00
2025-10-19
Semaine du goût. Animations tout public autour des arts de la table. Rencontre avec le faïencier Alain-Pierre de Saint Raphaël et dégustation autour des plantes sauvages avec le cuisinier Olivier Delacroix !
Tarif compris dans le droit d’entrée. .
Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 musees.departementaux@seinemaritime.fr
