Semaine du goût Maison de la truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Maison de la truffe et du Tricastin 2 rue de la république Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-18

2025-10-14

Une semaine consacrée au goût ! Pour l’occasion, la Maison de la truffe et du Tricastin propose une dégustation de mets où les produits du terroir seront à l’honneur grâce à un jeu de reconnaissance des saveurs.

Maison de la truffe et du Tricastin 2 rue de la république Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr

English :

A week dedicated to taste! To mark the occasion, the Maison de la truffe et du Tricastin is offering a food tasting where local products will be in the spotlight thanks to a flavor recognition game.

German :

Eine Woche, die dem Geschmack gewidmet ist! Zu diesem Anlass bietet das Maison de la truffe et du Tricastin eine Verkostung von Speisen an, bei der die Produkte der Region dank eines Spiels zur Erkennung von Geschmacksrichtungen im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

Una settimana dedicata al gusto! Per l’occasione, la Maison de la truffe et du Tricastin organizza una degustazione in cui i prodotti locali saranno protagonisti grazie a un gioco di riconoscimento dei sapori.

Espanol :

Una semana dedicada al sabor Para celebrarlo, la Maison de la truffe et du Tricastin organiza una degustación en la que los productos locales serán los protagonistas gracias a un juego de reconocimiento de sabores.

