Semaine du Goût un musée pour soi Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier
Semaine du Goût un musée pour soi Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier mercredi 15 octobre 2025.
Semaine du Goût un musée pour soi
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 14:30:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Un musée à croquer !
Lors de cet atelier réservé aux adultes, vous observez et dégustez les natures mortes du musée… .
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
English : Semaine du Goût un musée pour soi
German : Semaine du Goût un musée pour soi
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine du Goût un musée pour soi Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)