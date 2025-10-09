Semaine du Handicap Orvault Orvault

Semaine du Handicap Orvault vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 –

Gratuit : non En famille, Adulte, Personne en situation de handicap, Tout public

Exposition “Juste ensemble” Exposition du 29 septembre au 17 octobre – Centre socioculturel de la BugallièreVenez découvrir l’expérience unique de l’Unité de Préparation à la Vie Sociale – UPAVS – au centre socioculturel de la Bugallière : comment des jeunes en situation de handicap ont trouvé leur place au cœur de la vie du quartier. Une aventure humaine de 5 ans qui transforme les regards.Entrée libre – Informations : 02 40 63 44 45 / accueil@cscbugalliere.fr Spectacles “Et moi ?” et “Six %” Mardi 7 octobre à 20h – Centre socioculturel de la BugallièrePar la compagnie Le Cercle Karré, qui met en scène des comédien·nes en situation de handicap et des comédien·nes associé·es. Un échange sera proposé entre les 2 spectacles.“Et moi ?” (15 min) : Le parcours d’un individu hors du commun évoluant telle une marionnette dans un milieu hostile. Comment réussira-t-il à s’exprimer, à faire ses propres choix, à vivre libre ?“Six %” (20 min) : En recherche d’emploi, le chemin de plusieurs personnes se croise. Leur objectif est semblable mais avancentelles seulement dans la même direction ?Entrée libre dans la limite des places disponiblesInformations : 02 51 78 31 48 / secretariat-solidarite@mairie-orvault.fr Découverte du coin “Lire autrement” Mercredi 8 octobre à 10h – Médiathèque OrmédoÀ Ormédo, un espace accessible à tous et toutes propose des supports adaptés (livres audio, en braille, etc.), pour faire découvrir d’autres manières de lire et de favoriser l’inclusion par la lecture.Entrée libre – Informations : 02 51 78 98 60 / reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr Atelier inclusif sur le handicap visuel Mercredi 8 octobre de 14h à 15h – Maison de la Carrière, salle PacailleAvec l’association Un Regard Sans Nuage.Vivez une expérience sensorielle et solidaire : dégustation les yeux bandés et parcours d’obstacles immersif pour mieux comprendre les défis quotidiens des personnes mal-voyantes et non voyantes.Entrée libre – Informations : 02 51 78 31 48 / Inscription recommandée : unregardsansnuage@gmail.com Ciné-débat autour du film “Patients” Mercredi 8 octobre à 19h30 – Théâtre de la Gobinière – 37 avenue de la FerrièreDe Grand Corps Malade et Mehdi Idir.Après un grave accident, un futur basketteur professionnel, devenu tétraplégique «incomplet», prépare sa reconstruction dans un centre de rééducation… La projection sera suivie d’un débat animé par CinéCens et l’APF France Handicap. L’occasion de sensibiliser, de partager des témoignages et de favoriser la réflexion collective sur les enjeux liés au handicap et à l’inclusion.Tarifs : 2 / 4 € – Réservation sur Cinécens Théâtre-forum Vendredi 10 octobre à 18h30 – Centre socioculturel de la BugallièreEn collaboration avec le Théâtre de l’Opprimé·e Nantes et l’UPAVS.À partir de scènes inspirées de situations réelles de discrimination ou d’exclusion, vous serez invité·e à proposer et interpréter d’autres issues, devenant ainsi acteur ou actrice du changement.Un outil participatif et engagé pour réfléchir collectivement aux obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap et imaginer des solutions concrètes.Gratuit sur inscription : 02 51 78 31 48 / secretariat-solidarite@mairie-orvault.fr Programme : https://www.orvault.fr/wp-content/uploads/2025/09/A5_PROG_SEMAINE_HANDICAP_2025-web.pdf

Orvault Orvault 44700