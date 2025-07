Semaine du Jeu à la piscine La Vague Centre Aqualudique la Vague Le Puy-en-Velay

Centre Aqualudique la Vague Avenue d'Ours Mons Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-12 19:00:00

2025-07-11

Besoin de fraîcheur ? Pour célébrer le début des vacances et permettre aux familles de passer un moment ludique à proximité de l’eau, la Communauté d’agglomération du Puy, propose la Semaine du Jeu. Vendredi 11 et Samedi 12/07 au Puy-en-Velay.

English :

In need of some fresh air? To celebrate the start of the summer vacations and give families the chance to spend some fun time by the water, the Communauté d?agglomération du Puy is offering the Semaine du Jeu (Game Week). Friday 11 and Saturday 12/07 in Le Puy-en-Velay.

German :

Brauchen Sie eine Erfrischung? Um den Beginn der Ferien zu feiern und Familien die Möglichkeit zu geben, eine spielerische Zeit in der Nähe des Wassers zu verbringen, bietet die Communauté d’agglomération du Puy die Semaine du Jeu (Spielewoche) an. Freitag, den 11. und Samstag, den 12.07. in Le Puy-en-Velay.

Italiano :

Avete bisogno di aria fresca? Per celebrare l’inizio delle vacanze e dare alle famiglie la possibilità di trascorrere un po’ di tempo divertente in riva al mare, la Communauté d’agglomération du Puy propone la Semaine du Jeu. Venerdì 11 e sabato 12/07 a Le Puy-en-Velay.

Espanol :

¿Necesitas un poco de aire fresco? Para celebrar el comienzo de las vacaciones y ofrecer a las familias la posibilidad de pasar un rato divertido junto al agua, la Communauté d’agglomération du Puy propone la Semaine du Jeu. Viernes 11 y sábado 12/07 en Le Puy-en-Velay.

