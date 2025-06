SEMAINE DU JEU Agde 1 juillet 2025 07:00

Hérault

SEMAINE DU JEU Belle-Isle Parc du Château Laurens Agde Hérault

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-06

2025-07-01

Semaine du Jeu (au château Laurens)

Une semaine sur le thème de la découverte et des loisirs

DU 1ER AU 6 JUILLET 19h00

Semaine du Jeu

En partenariat avec la Médiathèque Agathoise, le château Laurens passe en mode ludique le temps d’une semaine. Au programme, ateliers, jeux de société et jeux de rôles à découvrir et partager.

MARDI 1ER + MERCREDI 2 + JEUDI 3 + VENDREDI 4 > 10h00-12h00

« activités jeux de société »

Activité ludique pour les enfants accompagnés d’un adulte, animée par l’équipe de la Ludothèque.

de 4 à 10 ans

MERCREDI 2 + VENDREDI 4 > 15h00-18h00

« après-midi jeux de société »

Une sélection de jeux de société présentée et animée par un agent de la Médiathèque Agathoise.

à partir de 8 ans .

English :

Game Week (at Château Laurens)

A week of discovery and leisure

German :

Woche des Spiels (im Schloss Laurens)

Eine Woche zum Thema « Entdecken und Freizeit »

Italiano :

Settimana del gioco (a Château Laurens)

Una settimana di scoperte e attività ricreative

Espanol :

Semana de juegos (en Château Laurens)

Una semana de descubrimientos y actividades de ocio

