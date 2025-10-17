Semaine du jeu Bléré

26 Rue des Déportés Bléré Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-17

La semaine du jeu se déroulera au Centre Socio-culturel du vendredi 17 au dimanche 26 octobre 2025. (Fermé le lundi 20 et mardi 21). Rendez-vous à la salle des fêtes de Bléré, tous les jours de 14h à 19h.

Cette année encore se déroulera la semaine du jeu ; nous retrouverons la salle des fêtes de Bléré refaite à neuf. Nous aurons un espace petite enfance et des dizaines de tables afin de vous faire découvrir toutes les dernières acquisitions de la ludothèque, ainsi que les 800 jeux déjà présents et empruntables à la ludothèque. Nous aurons également un espace flipper, baby foot et fléchettes. Un espace jeux géants sera également à votre disposition. Des bénévoles seront là pour vous expliquer les règles de jeux et vous faire passer un bon moment en famille autour d’un jeu de société. .

26 Rue des Déportés Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 39 10 cscblere@gmail.com

English :

Game Week will be held again this year, in the newly refurbished Salle des Fêtes in Bléré.

German :

Auch in diesem Jahr findet wieder die Spielewoche statt; wir werden den neu gestalteten Festsaal von Bléré wiederfinden.

Italiano :

Anche quest’anno la Game Week si svolgerà nella rinnovata Salle des Fêtes di Bléré.

Espanol :

La Semana del Juego volverá a celebrarse este año en la recién renovada Salle des Fêtes de Bléré.

L’événement Semaine du jeu Bléré a été mis à jour le 2025-10-04 par ADT 37