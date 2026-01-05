Semaine du Jeu Jeu de Paume Rennes 17 – 24 janvier Ille-et-Vilaine

Une semaine où petits et grands vont pouvoir se retrouver afin de s’amuser avec des jeux géants, jeux de société, jeux coopératifs, défi collectif de construction, quiz musical intergénérationnel et même un cabaret d’improvisation !

Une programmation imaginée et portée collectivement par de nombreux partenaires et colocs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T12:30:00.000+01:00

http://www.jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40



